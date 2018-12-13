Владислав Топоров стал транспортным прокурором Сызрани

13 Дек. 08:03 2018-12-13T08:03:33+03:00

Владислав Топоров уже приступил к своим обязанностям. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

На должность его назначил генпрокурор РФ Юрий Чайка

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В Сызрани официально новый транспортный прокурор. Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил на эту должность советника юстиции Владислава Топорова. С сентября Топоров был исполняющим обязанности сызранского транспортного прокурора.

- Владислав Торопов уроженец поселка Ковернино Горьковской области, после окончания в 2004 году обучения в Волжской государственной академии водного транспорта по направлению «Юриспруденция» прошел путь от следователя прокуратуры Советского района Нижнего Новгорода до заместителя сызранского транспортного прокурора, - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Владислав Топоров уже приступил к своим обязанностям.