Владислав Топоров стал транспортным прокурором Сызрани
В Сызрани официально новый транспортный прокурор. Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил на эту должность советника юстиции Владислава Топорова. С сентября Топоров был исполняющим обязанности сызранского транспортного прокурора.
- Владислав Торопов уроженец поселка Ковернино Горьковской области, после окончания в 2004 году обучения в Волжской государственной академии водного транспорта по направлению «Юриспруденция» прошел путь от следователя прокуратуры Советского района Нижнего Новгорода до заместителя сызранского транспортного прокурора, - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
Владислав Топоров уже приступил к своим обязанностям.