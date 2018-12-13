В Самаре на улице Алма-Атинской начали монтировать стены детского сада

СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-13T08:20:42+03:00

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В Самаре на улице Алма-Атинской, 138-142 рабочие приступили к монтажу стен здания детского сада. Об этом в Твиттере сообщила управляющий микрорайоном №37 в Кировском районе Любовь Калашникова. Здание дошкольного учреждения должны достроить в 2019 году, рассчитан детский сад на 240 мест.

Напомним, в ноябре этого года открыли новый детский сад в микрорайоне Крутые Ключи. Он рассчитан на 350 мест. Такой же детсад появится и в Волгаре. Кроме того, городские власти ведут кампанию по возвращению зданий бывших детских садов по всему городу.