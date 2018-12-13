2018-12-13T08:34:43+03:00
Спорт

Шелдон Бато расторг контракт с «Крыльями Советов»

Теперь защитник в статусе свободного агента
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В 2017 году, когда «КС» вылетели в ФНЛ, Бато (справа) уехал в аренду в «Кайрат». Фото: ФК «Кайрат»В 2017 году, когда «КС» вылетели в ФНЛ, Бато (справа) уехал в аренду в «Кайрат». Фото: ФК «Кайрат»
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Тринидадский защитник Шелдон Бато расторг контракт с «Крыльями Советов». Футболист с 2017 года выступал в аренде в казахстанском «Кайрате», но принадлежал самарскому клубу. Из аренды он вернулся этой зимой и по действующему контракту должен был выступать за «КС» еще полгода, однако руководство самарцев и сам Бато договорились о расторжении договора. Об этом пишет издание sports.kz.

- После возвращения из «Кайрата» в «Крылья Советов» у меня оставалось полгода действующего контракта с клубом из Самары, однако мы с его руководством договорились, что я могу быть свободным от обязательств перед россиянами. Теперь я свободный игрок. Мой агент занимается сейчас имеющимися предложениями, - сказал Бато.

Напомним, Шелдон Бато перешел в «Крылья Советов» в 2015 году из бельгийского «Мехелена» на правах аренды. Спустя год самарцы выкупили центрального защитника. В 2017 году, когда «КС» вылетели в ФНЛ, Бато уехал в аренду в «Кайрат», который выступал в еврокубках.

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