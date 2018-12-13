В Самаре полицейские раскрыли убийство 20-летней давности

13 Дек. 08:51 2018-12-13T13:12:29+03:00

В 1999 году мужчина заколол ножом собутыльницу, найти его удалось только сейчас

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Преступление произошло 13 января 1999 года. Поздно вечером в подъезде дома по улице Победы в Самаре нашли труп женщины со следами ножевого ранения. Тогда преступника найти не удалось. Задержали его спустя почти 20 лет.

- Розыск подозреваемого в убийстве женщины не прекращался все это время. Во время проведения планомерной работы, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, сотрудники самарской полиции получили сведения о возможной причастности к совершению преступления 45-летнего жителя Самарской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Своей вины мужчина отрицать не стал. Он рассказал, что в тот вечер познакомился с девушкой на улице и предложил ей выпить. Та согласилась. Новые знакомые отправились в подъезд. Там собутыльники поругались, и мужчина ударил девушку ножом. После этого злоумышленник выбежал из подъезда, а от перчаток, в которых тогда был, избавился.

- Сейчас выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый арестован, - сообщили в главке.