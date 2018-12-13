2018-12-13T09:22:13+03:00
Общество

На проспекте Кирова в Самаре изменили схему работы светофоров

Поводов стали обращения водителей, которые пожаловались на пробки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На Кирова/Физкультурной, по словам водителей, нельзя ехать прямо по крайней левой полосеНа Кирова/Физкультурной, по словам водителей, нельзя ехать прямо по крайней левой полосеФото: Яндекс
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На одной из самых загруженных дорог Самары проспекте Кирова изменилась схема работы светофоров. На пересечениях с улицами Ставропольской и Черемшанской зеленый свет теперь будет гореть дольше, а на пересечении с Нагорной – меньше. Об этом сообщает «Дорсигнал».

Кроме того, в связи с обращениями водителей, могут изменить схему работы светофоров и дорожные знаки на перекрестках Кирова/Победы и Кирова/Физкультурная. Местные жители пожаловались, что в сторону моста скапливаются длинные пробки, когда левая полоса полностью свободна. Дело в том, что проехать прямо по крайней левой полосе там нельзя, а большинство автомобилей едут именно в этом направлении.

Искать решение будут в департаменте транспорта Самары.

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