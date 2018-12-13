2018-12-13T09:31:28+03:00
Происшествия

Житель Тольятти угнал «Газель» с помощью эвакуатора

Владельца машины не было в городе, он обнаружил пропажу, когда вернулся
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В отношении угонщика возбудили уголовное делоВ отношении угонщика возбудили уголовное делоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Житель Тольятти пришел в полицию с заявлением об угоне машины. У него пропала «Газель», которая стояла на парковке на улице Л. Чайкиной. Мужчины не было в городе, пропажу он обнаружил, когда вернулся.

Полиция выяснила, что «Газель» мог угнать 31-летний безработный местный житель. Пока хозяина машины не было в городе, он вызвал эвакуатор и отвез «Газель» на склад автозапчастей, а некоторые детали сдали в пункт приема металла.

- Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас полицейские проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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