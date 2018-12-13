Деревянная горка на площади Куйбышева в Самаре будет работать с 21 декабря по 10 марта

СЕГОДНЯ 10:06 2018-12-13T10:06:28+03:00

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На площади Куйбышева в Самаре в этом году установят деревянную горку. Прокатиться на ней можно будет с 21 декабря 2018 года по 10 марта 2019.

За аренду горки придется заплатить 1,5 миллиона рублей. МАУ «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий» заключило договор с частным предпринимателем, которому принадлежит деревянная горка. Деньги ему выплатят частями – треть до конца года, а две трети – весной 2019 года.

В прошлом году горку на площади Куйбышева также устанавливали. Однако сначала она была платной, это вызвало негодование у местных жителей. После бури возмущения горку сделали бесплатной.

Будет ли катание на горке бесплатным в этом году, пока неизвестно.

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