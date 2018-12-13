2018-12-13T10:20:06+03:00
Общество

Самарские туристы, застрявшие в Китае, сегодня вылетят домой

Однако рейс задерживается, вылет переносили уже несколько раз
Евгения ВАСИНА
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Фото: Григорий ЧечковФото: Григорий Чечков
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- Мы в отели в городе Хайкоу на острове Хайнан. Собираемся в аэропорт. Говорят, через полчаса вылет. Нас примерно 30 человек, все уже давно собрали чемоданы, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» самарец Григорий Чечков примерно в 9:30 утра по самарскому времени. Он оказался в числе российских туристов застрявших в Китае. Двухнедельный тур для двоих от компании «Жемчужная река» на остров Хайнань стоил ему 73 тысячи рублей.

Вылететь домой самарцы должны были 12 декабря, однако по решению авиакомпании "ИрАэро" рейс был перенесен на сутки. А затем отложен почти на пять часов. Сейчас согласно электронному табло аэропорта Курумоч самолет вылетит из Хайкоу в 12 часов по самарскому времени и приземлится в 20:40.

Напомним, авиакомпания "ИрАэро" в пятницу, 7 декабря заявила о приостановлении программы полетов из российских городов в аэропорты китайского острова Хайнань. Компания совершала прямые рейсы их Хабаровска, Челябинска, Уфы, Петербурга, Самары, Казани, Кемерово и Москвы по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

В это время:

12 декабря стало известно об исключении из Единого федерального реестра туроператоров сведений об ООО «Тревел Дизайнерс» и ООО «Геркулес Трэвел», работающих с использованием обозначения «Жемчужная река».

Как сообщается на сайте Ростуризма, все туристы «застрявшие» на острове Хайнань будут вывезены авиакомпанией «ИрАэро».

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