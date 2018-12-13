2018-12-13T10:22:51+03:00
Общество

Гонконгский грипп и ОРВИ: в Самарской области за неделю заболели почти 10 тысяч человек

Ситуация в регионе на неэпидемическом уровне
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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К 11 декабря от гриппа привили 1 миллион 590 тысяч 388 человек. Это 49,4% населения областиК 11 декабря от гриппа привили 1 миллион 590 тысяч 388 человек. Это 49,4% населения областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области за неделю с 3 по 9 декабря ОРВИ и гриппом заболели 9717 человек. Из них почти половина случаев произошли в Самаре – 4767. При этом заболеваемость в регионе на неэпидемическом уровне, сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

За прошлую неделю специалисты обследовали 99 человек. У них выявили вирусы гриппа А (Н1N1-2009), гриппа А (H3N2) (также известного как Гонконгский грипп), парагриппа и риновирусы.

В регионе продолжается вакцинация населения.

- В область поступило 464000 дозы вакцины против гриппа для иммунизации детей и 1117000 доз вакцины для иммунизации взрослых, что составляет 100% от запланированных поставок из федерального бюджета соответственно. Также приобретено 6000 доз вакцины против гриппа за счет средств областного бюджета, - рассказали в Роспотребнадзоре.

К 11 декабря привили 1 миллион 590 тысяч 388 человек. Это 49,4% населения области.

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