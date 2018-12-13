2018-12-13T10:52:36+03:00
Происшествия

Один пытался выяснить прочность: в Тольятти за день два человека провалились под лед

Мужчину и подростка доставали спасатели
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Андрей ДербеневФото: Андрей Дербенев
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В среду, 12 декабря, в Тольятти сразу два человека провалились под лед. Сначала в районе 12 часов дня спасатели Центра гражданской защиты, когда патрулировали набережную 8 квартала, заметили мужчину, который прыгал на льду в полукилометре от берега. Позже он объяснил, что шел на другой берег и таким образом проверял прочность льда.

Лед оказался непрочным – тольяттинец провалился в воду.

- Мужчину удалось оперативно извлечь из воды и доставить на станцию спасения, была вызвана бригада врачей. После оказания первой медицинской помощи мужчина 1976 года рождения от госпитализации отказался, так как серьёзно не пострадал и не получил серьёзного переохлаждения, - рассказал руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

Около 17:00 на станцию спасателей привели еще одного провалившегося под лед тольяттинца. 12-летний подросток оказался в воде в 15 метрах от берега. Спас ребенка случайный прохожий, который и привел подростка на станцию.

- Спасатели оказали первую медицинскую помощь подростку, после чего его забрали родители. Очевидец-спасатель решил остаться безызвестным и не оставил своих данных, - рассказал Дербенев.

Спасатели предупреждают – толщина льда на Волге едва больше 7 см, выходить на него опасно.

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