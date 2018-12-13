2018-12-13T11:00:44+03:00
Происшествия

В Самаре водитель китайской иномарки влетел боком в столб

Сейчас мужчина в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварииСейчас правоохранители проводят проверку по факту аварииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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ДТП произошло в районе 11 часов вечера в Кировском районе Самары. 34-летний мужчина на автомобиле Dongfeng ехал по улице Димитрова в сторону Стара-Загоры. В дороге он не справился с управлением и вылетел на газон, где машина врезалась боком в столб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель получил телесные повреждения, доставлен в одну из городских больниц, где был госпитализирован, - говорится в сообщении облМВД.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии, после нее они примут процессуальное решение.

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