В Сызрани из-за пассажиров на дороге подрались водители маршруток
В это время в салонах машин были люди
Один из водителей перегородил дорогу перед Ильинским мостомФото: Архив "КП"
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В центре Сызрани вечером в среду, 12 декабря, два водителя маршруток устроили драку прямо на дороге. Причинами потасовки стали пассажиры и время, сообщает КТВ-Луч.
Началось все со словесно перепалки по рации. Водители 24-го и 55-го маршрутов ругались из-за нарушения графика. Один из мужчин решил проучить второго и перегородил дорогу перед Ильинским мостом. Потасовка на дороге переросла в драку.
Все разрешилось, когда пассажиры маршруток, которые все это время оставались в салонах машин, начали кричать. Водители разъехались.