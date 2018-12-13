2018-12-13T11:18:26+03:00
Происшествия

В Сызрани из-за пассажиров на дороге подрались водители маршруток

В это время в салонах машин были люди
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Один из водителей перегородил дорогу перед Ильинским мостомОдин из водителей перегородил дорогу перед Ильинским мостомФото: Архив "КП"
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В центре Сызрани вечером в среду, 12 декабря, два водителя маршруток устроили драку прямо на дороге. Причинами потасовки стали пассажиры и время, сообщает КТВ-Луч.

Началось все со словесно перепалки по рации. Водители 24-го и 55-го маршрутов ругались из-за нарушения графика. Один из мужчин решил проучить второго и перегородил дорогу перед Ильинским мостом. Потасовка на дороге переросла в драку.

Все разрешилось, когда пассажиры маршруток, которые все это время оставались в салонах машин, начали кричать. Водители разъехались.

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