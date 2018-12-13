2018-12-13T11:32:40+03:00
Общество

Единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей: в Самару приедет цирк на льду «Айсберг»

Выступления начнутся с 28 декабря
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Все справки по телефонам: 8 (846) - 242-11-15, 242-13-86Все справки по телефонам: 8 (846) - 242-11-15, 242-13-86
Изменить размер текста:

В Самару приедет цирк на льду «Айсберг». Представления запланированы с 28 декабря в здании самарского цирка по адресу: улица Молодогвардейская, 220. Горожане смогут увидеть единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей, мастеров манежа и фигурного катания, жонглеров на мотоциклах, веселых клоунов и многое другое. Все это в сопровождении лазерных и световых эффектов.

- Более года цирк на льду «Айсберг» успешно гастролирует в России. И судя по отзывам в социальных сетях, это шоу не оставит равнодушным ни детей ни взрослых, подарит яркие эмоции и незабываемые впечатления, которые останутся в вашей памяти надолго, - уверяют организаторы.

Дети до 4-х лет смогут посмотреть представление бесплатно.

Билеты можно купить онлайн. Все справки по телефонам: 8 (846) - 242-11-15, 242-13-86. Групповые заявки: 8(800)550-33-25.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Самары без воды остался 141 дом
Машины вылетели с трассы: в Самарской области столкнулись «Киа» и маршрутка с четырьмя пассажирами
Самарчанка предложила поселить у себя чиновника, чтобы тот оценил работу общественного транспорта
В Сызрани из-за пассажиров на дороге подрались водители маршруток
В Самаре водитель китайской иномарки влетел боком в столб
Один пытался выяснить прочность: в Тольятти за день два человека провалились под лед
Гонконгский грипп и ОРВИ: в Самарской области за неделю заболели почти 10 тысяч человек
Самарские туристы, застрявшие в Китае, сегодня вылетят домой
Деревянная горка на площади Куйбышева в Самаре будет работать с 21 декабря по 10 марта
Житель Тольятти угнал «Газель» с помощью эвакуатора
На проспекте Кирова в Самаре изменили схему работы светофоров
В Самаре полицейские раскрыли убийство 20-летней давности
Шелдон Бато расторг контракт с «Крыльями Советов»
В Самаре на улице Алма-Атинской начали монтировать стены детского сада
Владислав Топоров стал транспортным прокурором Сызрани
В жутком ДТП с автобусом на Обувной в Самаре пострадали две женщины
Суровая охрана и женщина на поводке из колбасок: Тилль Линдеманн встречается с фанатами в Самаре
В Самаре пенсионеру стало плохо в трамвае, движение остановилось
Почти половина жителей Самарской области привились от гриппа
На Гагарина в Самаре «Митсубиси» сбил пенсионера, который переходил дорогу
В Самарской области кадровики из органов исполнительной власти обменялись опытом
Жителей Самарской области спросят, нравится ли им ремонт дорог
Прокуратура проверит садик, где детей поили по расписанию и ломали их игрушки