Единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей: в Самару приедет цирк на льду «Айсберг»

13 Дек. 11:32 2018-12-13T13:32:13+03:00

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В Самару приедет цирк на льду «Айсберг». Представления запланированы с 28 декабря в здании самарского цирка по адресу: улица Молодогвардейская, 220. Горожане смогут увидеть единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей, мастеров манежа и фигурного катания, жонглеров на мотоциклах, веселых клоунов и многое другое. Все это в сопровождении лазерных и световых эффектов.

- Более года цирк на льду «Айсберг» успешно гастролирует в России. И судя по отзывам в социальных сетях, это шоу не оставит равнодушным ни детей ни взрослых, подарит яркие эмоции и незабываемые впечатления, которые останутся в вашей памяти надолго, - уверяют организаторы.

Смешить зрителей будет звезда современной клоунады, музыкант и эксцентрик, обладатель серебряной награды в Монте-Карло Сергей Просвирнин.

- Более 200 уникальных костюмов, интерактивный реквизит, все в этом шоу создано для того, чтобы удивлять. И даже зрительный зал во время представления то погрузится в снежную зиму, то наполнится волшебными пузырями или окутается настоящим туманом. Но не только техническими новинками будет интересна программа. В труппе более 50 мастеров манежа и фигурного катания, которые продемонстрируют уникальные трюки на льду и воздухе, - обещают организаторы.

Дети до 4-х лет смогут посмотреть представление бесплатно.

Билеты можно купить онлайн. Все справки по телефонам: 8 (846) - 242-11-15, 242-13-86. Групповые заявки: 8(800)550-33-25.