2018-12-13T11:51:34+03:00
Общество

Самарчанка предложила поселить у себя чиновника, чтобы тот оценил работу общественного транспорта

Ирина Хакимова живет в Красноглинском районе и готова предоставить гостю комнату с диваном и еду
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Из Красноглинского района постепенно пропал несколько маршрутокИз Красноглинского района постепенно пропал несколько маршрутокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарчанка Ирина Хакимова предложила поселить у нее чиновника, который отвечает за работу с общественным транспортом в Красноглинском районе. Женщина предлагает комнату с диваном и обещает кормить гостя. Свое сообщение Ирина адресовала губернатору региона Дмитрию Азарову, мэру Самары Елене Лапушкиной и городскому департаменту транспорта.

- У меня целая комната в квартире свободная. Едой обеспечу. Командируйте ответственного за транспорт в Красноглинском районе, – написала самарчанка.

Ирина ссылается на прецедент в Ульяновской области, где губернатор лишил чиновников служебного транспорта, чтобы те убедились, как работает в регионе общественный транспорт и как чистят тротуары и дороги.

На сообщение пока никто не отреагировал.

Напомним, ситуация с автобусами в Красноглинском районе накалилась после отмены маршрутных такси №№ 221, 210, 50 и 1к.

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