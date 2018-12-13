В центре Самары без воды остался 141 дом

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-13T12:15:08+03:00

Все из-за плановых работ на трубопроводе на улице Молодогвардейской, которые закончатся к 8:00 14 декабря

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В Самаре из-за плановых работ на трубопроводе на улице Молодогвардейской без воды остались 91 многоэтажка и 50 частных домов. Это 2555 жителей, среди которых 320 детей. Социально значимые объекты под отключение не попали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- На месте будут проводиться работы по переврезке водовода диаметром 600 мм (80 метров), - говорится в сообщении.

Воду дадут не раньше, чем к 8 утра пятницы, 14 декабря. Питьевую воду будут доставлять бойлерами. Всего их будет три: на пересечении улиц Самарской и Венцека, пересечении Галактионовской и переулка Репина и перекрестке Молодогвардейской и Пионеров.

Для технических нужд советуют использовать горячую воду.