В Сызрани пенсионер на «десятке» вытолкнул легковушку на пешехода

СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-13T13:20:17+03:00

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В Сызрани 79-летний пенсионер спровоцировал аварию с участием припаркованной «девятки» и пешехода. Произошло ДТП в районе 17:00 в среду, 12 декабря. Пожилой водитель на «десятке» ехал по улице Декабристов в сторону трассы «М-5 Урал». Около дома №50 он не справился с управлением и врезался в вазовскую «девятку».

После столкновения вторая легковушка сбила 67-летнего пешехода. Мужчину отвезли в больницу. Врачи приняли решение его госпитализировать.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Сейчас по факту аварии проводят проверку.