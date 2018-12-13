В Самаре кондуктор ударила женщину и выгнала на улицу пассажиров

13 Дек. 14:09 2018-12-13T14:09:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Скандал, разгоревшийся в автобусе в Самаре, закончился увольнением кондуктора. Произошло все в конце ноября этого года в салоне автобуса №34. Самарчанка Наиля уверяет, что кондуктор хамила пассажирам, особенно досталось парню, который стоял около двери.

- Кондуктор (работает на маршруте давно) хамила пассажирам, кричала на них, да еще и обзывалась, назвала парня дважды дебилом только потому, что он стоял рядом с выходом. Заступившимся за парня взрослым женщинам тоже досталось. Больше всего досталось мне. Меня наградили за то, что я решила сфотографировать кондуктора, которая отказалась называть свои ФИО, - рассказала девушка.

Кондуктор сказала самарчанке выходить из автобуса, но девушка отказалась. Тогда кондуктор выгнала на улицу всех пассажиров, а автобус уехал.

nailya_mayer В Самаре кондуктор нахамила пассажирам и ударила женщину

Эта история вызвала бурю негодования. Самарцы пожаловались властям и перевозчику.

- Улица Авроры, перечисление с улицей Гагарина. Невменяемый кондуктор ударила пассажира, конфликтовала с другими и потом всех выгнала в мороз на остановку. Пустой автобус уехал, - написал в Твиттере самарец Дмитрий.

Перевозчик «СамараАвтоГаз» ответил, что кондуктора уволили на следующий день после произошедшего.

- По итогам проверки, кондуктор была уволена по отрицательным мотивам, - говорится в сообщении.