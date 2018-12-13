Волейбольную «Нову» перед матчем с казанским «Зенитом» покинули четыре игрока

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-13T14:34:39+03:00

После ухода главного тренера Константина Брянского из команды ушли Денис Бирюков, Владимир Съемщиков, Романас Шкулявичус и Алексей Кабешов

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Вслед за главным тренером волейбольной «Новы» Константином Брянским команду покинули четыре игрока. Это Денис Бирюков, Владимир Съемщиков, Романас Шкулявичус и Алексей Кабешов. Об этом сообщает пресс-служба «Новы».

- Трое последних находятся на просмотре в ВК «Динамо» (Москва). Сейчас администрация клуба ведет работу по подписанию на освободившиеся позиции новых волейболистов, - говорится в сообщении клуба из Самарской области.

Следующий матч в чемпионате России «Нова» сыграет с чемпионом страны последних пяти лет и победителем Лиги чемпионов последних четырех лет казанским «Зенитом». Матч пройдет 23 декабря в Казани.

- Задачи, поставленные перед командой, остаются прежние – попадание в плей-офф Суперлиги, - подытожили в пресс-службе «Новы».

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