Волейбольную «Нову» перед матчем с казанским «Зенитом» покинули четыре игрока
Вслед за главным тренером волейбольной «Новы» Константином Брянским команду покинули четыре игрока. Это Денис Бирюков, Владимир Съемщиков, Романас Шкулявичус и Алексей Кабешов. Об этом сообщает пресс-служба «Новы».
- Трое последних находятся на просмотре в ВК «Динамо» (Москва). Сейчас администрация клуба ведет работу по подписанию на освободившиеся позиции новых волейболистов, - говорится в сообщении клуба из Самарской области.
Следующий матч в чемпионате России «Нова» сыграет с чемпионом страны последних пяти лет и победителем Лиги чемпионов последних четырех лет казанским «Зенитом». Матч пройдет 23 декабря в Казани.
- Задачи, поставленные перед командой, остаются прежние – попадание в плей-офф Суперлиги, - подытожили в пресс-службе «Новы».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волейболисты «Новы» не получают зарплату с июля, хотя в клуб из бюджета области перечислили денег больше, чем планировали. Что происходит?
В прошлом сезоне команда из Самарской области пробилась в плей-офф и боролась за еврокубки, но игрокам там и не выплатили за это премиальные, а летом перестали перечислять зарплату (подробности)