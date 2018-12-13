2018-12-13T14:37:01+03:00
Пресс-центр "КП"

Самарская область попала в список регионов с наибольшим распространением ожирения

Эту проблему, а также заболеваемость сахарным диабетом обсудят на мероприятии в пресс-центре «Комсомольской правде»
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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14 декабря 2018 года в 12.00 «Комсомолка» приглашает на встречу с Александром Муравцом, главным врачом Самарского областного центра медицинской профилактики, и Галиной Серединой, заведующей эндокринологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина, главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Самарской области по эндокринологии.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Самарская область - в числе регионов с наибольшим распространением ожирения и высокой заболеваемости сахарным диабетом. Она же отметила, что необходимо формировать здоровый образ жизни в рамках федерального проекта при нацпроекте «Демография». Как в Самарской области будет реализовываться данный проект? Что необходимо сделать, чтобы не допустить развития сахарного диабета? Как справиться с проблемой ожирения? Какова сегодня профилактика и диагностика этих заболеваний? Эти и другие вопросы будут обсуждать в рамках мероприятия.

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