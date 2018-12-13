350 лучших студентов транспортных вузов под Самарой обсуждают перспективы студенческого самоуправления

13 Дек. 15:20 2018-12-13T15:20:52+03:00

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На базе загородного комплекса «Циолковский» собрались 350 лучших студентов с восьми регионов страны. Организатором семинара-лагеря, посвященного вопросам студенческого самоуправления, стал СамГУПС, который выиграл грант агентства Росмолодежь этим летом.

Студенты смогли лично пообщаться с Дмитрием Кривовым и узнать, над чем работает СДМ.

- Самарский дом молодежи охватывает все сферы деятельности молодого поколения, в том числе мы проводим очень большое количество патриотических акций и мероприятий, - отметил Дмитрий Кривов.- Кроме того, мы не стоим на месте и следим за трендами в данном направлении работы. Сегодня с радостью могу отметить, что данный Семинар показывает, что и университеты Самары могут поддерживать работу с молодежью на очень высоком уровне.

На мероприятии участники презентовали модели работы организации мероприятий. Студенты имеют шанс получить гранты. А по итогам мероприятия СамГУПС создаст методические рекомендации по проектной деятельности в области студенческого самоуправления.