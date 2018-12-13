2018-12-13T16:32:02+03:00
Происшествия

Росгвардейцы задержали новокуйбышевца, который выкинул из окна свою возлюбленную

Ночная ссора привела к кровавой трагедии
Кирилл КАРИМОВ
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Убийца был задержан по горячим следамУбийца был задержан по горячим следамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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27-летний житель Новокуйбышевска стал подозреваемым в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Самарской области.

Бдительный горожанин сообщил правоохранителям, что около полуночи услышал звук падения тяжелого предмета, после чего увидел на улице соседа, проживающего на четвертом этаже. Последний потащил нечто к заброшенным гаражам.

В одном из гаражей был найден труп женщины, а чрез некоторое время бойцы Росгвардии задержали и предполагаемого преступника. Им оказался местный житель, безработный, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью в результате нарушения ПДД при управлении автомобилем.

Он признался, что накануне распивал спиртное с сожительницей. Вспыхнула ссора, после чего он выкинул девушку из окна четвертого этажа. Труп он решил спрятать в гараже.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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