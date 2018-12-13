90% домохозяйств Самарской области могут пользоваться сервисами «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 16:55 2018-12-13T16:55:13+03:00

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«Ростелеком» обеспечил оптоволоконными линиями связи более миллиона квартир и домов в Самарской области. Это свыше 90% общего числа домохозяйств.

В этом году компания дополнительно построила линии связи в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Октябрьске и в поселке Мирном. Возможность пользоваться цифровыми сервисами оператора получили еще шесть тысяч семей. Из них более 80% – жители новостроек.

Обеспечение безопасности жилья специалисты «Ростелекома» считают одним из самых перспективных направлений деятельности компании на ближайшие годы. Программно-аппаратные комплексы предусматривают видеомониторинг общедомовой территории, контроль доступа во дворы и подъезды, комплексную диспетчеризацию, датчики движения на паркинге, в лифтах и холлах.

- Пропускная способность оптической сети передачи данных позволяет «Ростелекому» предоставлять клиентам комплекс телекоммуникационных услуг и увеличивать их перечень по мере внедрения новых продуктов. «Заложенный в сеть резерв рассчитан на десятилетия. В дальнейшем мы можем подключать сервисы без расширения каналов связи, – пояснил заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» – технический директор Петр Могилевский.

Новоселы микрорайона «Южный город» в Самаре Анна и Сергей Бирюковы довольны.

- Мы подключили интернет от «Ростелекома» сразу, как только переехали в новую квартиру. Следующим нашим приобретением стал комплект «Умный дом» с видеокамерой, датчиками движения и протечек воды. Все эти приборы легко установить самим. Теперь мы можем не беспокоиться, что в наше отсутствие произойдет потоп или кто-то проникнет в квартиру, пока в ней идет ремонт».

Жители подключенных к оптике домов могут воспользоваться всеми преимуществами современных коммуникаций: доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с, «Интерактивным ТВ», «Видеонаблюдением» и сервисами «Умного дома».

Уточнить техническую возможность подключения к телекоммуникационным услугам «Ростелекома» и оставить заявку можно на сайте samara.rt.ru, а также по телефону 8 800 1000 800.