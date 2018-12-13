Окна памятника архитектуры Фабрики-кухни в Самаре забили фанерой

СЕГОДНЯ 18:20 2018-12-13T18:20:40+03:00

Работы должны быть завершены до конца 2018 года Фото: Twitter.com

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Самарскую Фабрику-кухню защищают от снегопадов, создавая тепловой контур. Об этом рассказал в своем твиттере депутат Губдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

- Противоаварийные работы на «Фабрике-кухне» идут полным ходом, - подчеркнул Хинштейн. - До конца года весь тепловой контур будет закрыт. Повторения «ЧС» на объекте уже не допустим.

Спасать здание от разрушение приходится после неудачного старта реставрации в 2016 году. Тогда работы затянулись и здание стало напоминать декорации из военного фильма, без окон и крыши. Проемы закрыли полиэтиленом из-за чего памятник конструктивизма оказался на грани уничтожения. Благодаря усилиям властей, в здании, когда оно будет отреставрировано, разместится филиал Третьяковской галереи.