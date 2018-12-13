«Солярис» протаранил фуру под Самарой: водитель легковушки мертв

13 Дек. 20:20 2018-12-13T20:20:03+03:00

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В четверг, 13 декабря, около 19:00 в Волжском районе области на 57 км обводной дороги произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным правоохранителей, водитель Hyundai Solaris по неустановленной причине вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой. От полученных травм, шофер легковушки скончался на месте.

В момент аварии мимо проезжал экипаж ГИБДД, который вызвал медиков, спасателей и оцепили место смертельной аварии.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.