2018-12-13T20:20:03+03:00
Происшествия

«Солярис» протаранил фуру под Самарой: водитель легковушки мертв

Иномарка внезапно вылетела на встречку
Кирилл КАРИМОВ
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Свидетелем аварии стал экипаж ГИБДДСвидетелем аварии стал экипаж ГИБДДФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В четверг, 13 декабря, около 19:00 в Волжском районе области на 57 км обводной дороги произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным правоохранителей, водитель Hyundai Solaris по неустановленной причине вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой. От полученных травм, шофер легковушки скончался на месте.

В момент аварии мимо проезжал экипаж ГИБДД, который вызвал медиков, спасателей и оцепили место смертельной аварии.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

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