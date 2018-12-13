Смерть двух рабочих под Самарой стала уголовным делом

13 Дек. 21:35 2018-12-13T21:35:01+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело из-за смети двух рабочих на стройплощадке одного из новых микрорайонов, находящегося под Новокуйбышевском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, 9 ноября этого года примерно при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования в Волжском районе Самарской области, в результате нарушения требований охраны труда, получили отравление в тепловой камере двое рабочих, которые скончались на месте происшествия.

Сейчас устанавливаются подозреваемые и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.