Смерть двух рабочих под Самарой стала уголовным делом
Речь идет о нарушении требований охраны труда
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Следователи возбудили уголовное дело из-за смети двух рабочих на стройплощадке одного из новых микрорайонов, находящегося под Новокуйбышевском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
По версии следствия, 9 ноября этого года примерно при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования в Волжском районе Самарской области, в результате нарушения требований охраны труда, получили отравление в тепловой камере двое рабочих, которые скончались на месте происшествия.
Сейчас устанавливаются подозреваемые и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.