Хабиб Нурмагомедов о Самаре: «Знаю, здесь недалеко «Приору» делали. У меня была такая, но я ее не сажал»

13 Дек. 23:29 2018-12-14T09:18:00+03:00

Чемпион UFC в легком весе рассказал о том, что он думает о Самаре

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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он думает о Самаре.

- Знаю, что здесь недалеко «Ладу Приору» делали. У меня была «Приора». Хорошие впечатления от нее. Но я ее не сажал, - сказал Хабиб Нурмагомедов.

Кроме того, российский чемпион UFC отметил, что в Самаре очень много национальностей и что все они живут дружно, а также вспомнил про чемпионат мира.

- В Самаре был чемпионат мира. Здесь играла Бразилия. Еще в городе очень много национальностей, знаю, что все они живут очень дружно, - подытожил Хабиб.

Напомним, чемпион UFC дал в Самаре пресс-конференцию, на которой рассказал о бое с Конором Макгегором и поделился размышлениями о возможных поединках с Тони Фергюсоном и Флойдом Мейвезером.