Хабиб Нурмагомедов о Самаре: «Знаю, здесь недалеко «Приору» делали. У меня была такая, но я ее не сажал»
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он думает о Самаре.
- Знаю, что здесь недалеко «Ладу Приору» делали. У меня была «Приора». Хорошие впечатления от нее. Но я ее не сажал, - сказал Хабиб Нурмагомедов.
Кроме того, российский чемпион UFC отметил, что в Самаре очень много национальностей и что все они живут дружно, а также вспомнил про чемпионат мира.
- В Самаре был чемпионат мира. Здесь играла Бразилия. Еще в городе очень много национальностей, знаю, что все они живут очень дружно, - подытожил Хабиб.
Напомним, чемпион UFC дал в Самаре пресс-конференцию, на которой рассказал о бое с Конором Макгегором и поделился размышлениями о возможных поединках с Тони Фергюсоном и Флойдом Мейвезером.