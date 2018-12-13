2018-12-13T23:29:40+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов о Самаре: «Знаю, здесь недалеко «Приору» делали. У меня была такая, но я ее не сажал»

Чемпион UFC в легком весе рассказал о том, что он думает о Самаре
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в СамареХабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он думает о Самаре.

- Знаю, что здесь недалеко «Ладу Приору» делали. У меня была «Приора». Хорошие впечатления от нее. Но я ее не сажал, - сказал Хабиб Нурмагомедов.

Кроме того, российский чемпион UFC отметил, что в Самаре очень много наций и что все они живут дружно, а также вспомнил про чемпионат мира.

- В Самаре был чемпионат мира. Здесь играла Бразилия. Еще в городе очень много наций, знаю, что все они живут очень дружно, - подытожил Хабиб.

Напомним, чемпион UFC дал в Самаре пресс-конференцию, на которой рассказал о бое с Конором Макгегором и поделился размышлениями о возможных поединках с Тони Фергюсоном и Флойдом Мейвезером.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть двух рабочих под Самарой стала уголовным делом
Массовое ДТП в Сызрани: два внедорожника, одна «Калина» и ни одного полицейского
«Солярис» протаранил фуру под Самарой: водитель легковушки мертв
В 2019 году в Самаре могут появиться первые платные парковки
Бывший руководитель СОФЖИ Реналь Мязитов оставлен под арестом
Окна памятника архитектуры Фабрики-кухни в Самаре забили фанерой
Мать двоих детей из Тольятти час простояла на парапете балкона
Самарец собирает истории об участника Великой Отечественной войны для книги «Ветераны Поволжья»
90% домохозяйств Самарской области могут пользоваться сервисами «Ростелекома»
В Самаре завершается работа речной грузовой переправы
Росгвардейцы задержали новокуйбышевца, который выкинул из окна свою возлюбленную
350 лучших студентов транспортных вузов под Самарой обсуждают перспективы студенческого самоуправления
Добро пожаловать в стан бурлаков: Дмитрий Холин стал мэром Жигулевска
Самарская область попала в список регионов с наибольшим распространением ожирения
Волейбольную «Нову» перед матчем с казанским «Зенитом» покинули четыре игрока
В Самаре кондуктор ударила женщину и выгнала на улицу пассажиров
В Сызрани пенсионер на «десятке» вытолкнул легковушку на пешехода
Полузащитника «Крыльев Советов» Башкирова лишили водительских прав
В центре Самары без воды остался 141 дом
Машины вылетели с трассы: в Самарской области столкнулись «Киа» и маршрутка с четырьмя пассажирами
Самарчанка предложила поселить у себя чиновника, чтобы тот оценил работу общественного транспорта
Единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей: в Самару приедет цирк на льду «Айсберг»