Нуждается в помощи: в Тольятти пропала 18-летняя девушка
В Тольятти пропала 18-летняя Полина Тулина. Об этом сообщают в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Известно, что 11 декабря девушка вышла из дома и не вернулась.
Организаторы поиска отмечают: Полина нуждается в специализированной медицинской поомщи. Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы каштановые, стрижка каре, глаза серо-карие. Была одета в серую шапку, бирюзовую куртку с капюшоном, белую кофту с рисунком, синие джинсы и белые полусапожки.
Если вы знаете, где находится Полина или видели ее, звоните по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.
Инфорг поиска: Лидия, тел.: 8-964-634-71-25