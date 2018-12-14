2018-12-14T08:21:39+03:00
Общество

Нуждается в помощи: в Тольятти пропала 18-летняя девушка

Полина Тулина вышла из дома 11 декабря и не вернулась
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Девушка нуждается в специализированной медицинской помощиДевушка нуждается в специализированной медицинской помощиФото: Соцсети
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В Тольятти пропала 18-летняя Полина Тулина. Об этом сообщают в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Известно, что 11 декабря девушка вышла из дома и не вернулась.

Организаторы поиска отмечают: Полина нуждается в специализированной медицинской поомщи. Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы каштановые, стрижка каре, глаза серо-карие. Была одета в серую шапку, бирюзовую куртку с капюшоном, белую кофту с рисунком, синие джинсы и белые полусапожки.

Если вы знаете, где находится Полина или видели ее, звоните по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 112.

Инфорг поиска: Лидия, тел.: 8-964-634-71-25

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