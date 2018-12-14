В Самарской области легковушка влетела под грузовик, пассажир пострадал

14 Дек. 08:47 2018-12-14T08:47:49+03:00

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13 декабря в Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Около 9 утра в Сызрани столкнулись «Лада Калина» и ЗИЛ-130. Как сообщают в местном отделении ГИБДД, 58-летний водитель легковушки мчался по проспекту 50 лет Октября со стороны Уваровки. Во время снегопада он разогнался и не справился с управлением. В итоге «Ладу Калину» вынесло на «встречку» и столкнулся с грузовиком ЗИЛ-130. В ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля.

На месте работали сотрудники скорой помощи. Пострадавшего доставили в Центральную городскую больницу Сызрани. Ему назначено амбулаторное лечение.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.