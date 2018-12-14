2018-12-14T09:35:32+03:00
Спорт

«Самара» обыграла чемпиона баскетбольной Суперлиги «Спартак-Приморье»

Встреча закончилась со счетом 77:71
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: пресс-служба БК "Самара"Фото: пресс-служба БК "Самара"
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Баскетбольная «Самара» на своей площадке расправилась с действующим чемпионом Суперлиги «Спартаком-Приморье». Матч завершился со счетом 77:71.

В четвертой четверти волжане «горели» 47:51, однако смогли вырвать победу усилиями в том числе Артема Чеваренкова, Алексея Нестерова и Владимира Пичкурова.

- Тяжелая игра. Качество игры, что у одной команды, что у другой, оставляет желать лучшего. Нас, конечно, очень подводит процент попадания. По защите мы в принципе справились, сработала и зонная защита, и личная. Но нападение хромает. Мы не чувствуем уверенность в бросках. Вы и сами видите: чуть мы попали - сразу раскрепостились, где-то убежали, хорошо сыграли в защите... А потом опять - одна-две глупые ошибки возвращают нас назад, - приводит слова главного тренера «Самары» Игоря Грачева пресс-служба клуба.

После 14 матчей самарцы расположились на 2 месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги. Лидирует «Восток-65». Следующий матч «Самара» проведет дома в рамках Кубка России против «Нижнего Новгорода».

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