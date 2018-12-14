2018-12-14T10:17:09+03:00
Умные вещи

Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа

«Ростелеком» планирует в дальнейшем развивать направление по предоставлению услуг Wi-Fi
Кирилл КАРИМОВ
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«Ростелеком» сообщает о том, что менее чем за два года число точек доступа в сети Wi-Fi для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигло 26 тыс.

Сеть позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлять беспроводной доступ в интернет внутренним пользователям по технологии Wi-Fi с соблюдением всех требований российского законодательства. Услуга предоставляется под ключ: вместе с оборудованием и системой идентификации. Она доступна на всей территории страны.

«Ростелеком» имеет богатый опыт развертывания больших распределенных сетей Wi-Fi. Масштабная проверка технических возможностей компании состоялась во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который проходил в России этим летом. Во время чемпионата услугами бесплатного доступа в интернет по сети Wi-Fi «Ростелекома» воспользовалось более 144 тысяч человек на стадионах и более 43 тысяч человек в фан-зонах разных городов России. Пользователи из 137 стран мира успешно прошли авторизацию, за время чемпионата не было зарегистрировано ни одного сбоя. Суммарное потребление трафика составило 65 ТБайт.

- Сеть «Ростелекома» для предпринимателей стала одной из крупнейших на российском рынке,– сказал директор офиса перспективных продуктов для корпоративного и государственного сегментов «Ростелекома» Александр Обухов. — Мы предлагаем клиентам лучшее обслуживание по оптимальным ценам и выстраиваем с ними максимально доверительные отношения. Услуга предоставления доступа может быть дополнена целым комплексом интегрированных решений по сервисной модели, включая проводной доступ в интернет, цифровое телевидение, услуги мобильной связи и виртуальных частных сетей.

«Ростелеком» планирует в дальнейшем развивать направление по предоставлению услуг Wi-Fi во всем его многообразии: и как услугу для предпринимателей, и как публичный сервис.

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