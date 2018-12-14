Стали известны подробности жуткого ДТП под Самарой, где погиб водитель влетевшей в фуру иномарки

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-14T10:36:00+03:00

От "Хендэ" после аварии практически ничего не осталось Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Стали известным подробности смертельного ДТП, которое произошло в четверг 13 декабря в Волжском районе региона. На 56 километре Обводной дороги Самары столкнулись "Хендэ Акцент" и фуры "Ман".

- Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 42-летний водитель "Хендэ Акцент" ехал в сторону поселка Алексеевка, нарушил правила, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Ман" с полуприцепом. За рулем фуры находился 41-летний водитель, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии водитель "Хендэ" скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.