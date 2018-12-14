2018-12-14T10:54:51+03:00
Общество

Выходные в Самарской области начнутся с мокрого снега и гололеда на улицах

Осадки ожидают в субботу, в воскресенье будет переменная облачность и местами до -19 ночью
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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К воскресенью в регионе похолодаетК воскресенью в регионе похолодаетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области ближе к выходным испортится погода. Днем в пятницу, 14 декабря, в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Синоптики прогнозируют слабый туман, слабый гололед и слабое налипание мокрого снега. На дорогах снежный накат и гололедица. А столбики термометров покажут +1… -4, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу, 15 декабря, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег, на дорогах слабый гололед. Ночью -5…-10, днем -3… -8.

В воскресенье существенных осадков не ожидают. Ночью -9…-14, а при прояснении местами до -19. Днем -6…-11. Местами гололедица.

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