Выходные в Самарской области начнутся с мокрого снега и гололеда на улицах
В Самарской области ближе к выходным испортится погода. Днем в пятницу, 14 декабря, в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Синоптики прогнозируют слабый туман, слабый гололед и слабое налипание мокрого снега. На дорогах снежный накат и гололедица. А столбики термометров покажут +1… -4, сообщает Приволжское УГМС.
В субботу, 15 декабря, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег, на дорогах слабый гололед. Ночью -5…-10, днем -3… -8.
В воскресенье существенных осадков не ожидают. Ночью -9…-14, а при прояснении местами до -19. Днем -6…-11. Местами гололедица.