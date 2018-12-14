Посол Самары на ЧМ-2018 и экс-футболист «Крыльев» Евгений Савин подписал контракт с «Ак Барсом»

СЕГОДНЯ 11:07 2018-12-14T11:07:21+03:00

Сам бывший футболист заявил, что ему пора вернуться в большой спорт, а КХЛ для него – это крутой вызов. Фото: ХК «Ак Барс»

Изменить размер текста: A A

Хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом «Крыльев Советов» и послом Самары на ЧМ-2018 Евгением Савиным. Информация об этом опубликована на сайте казанского клуба.

- «Ак Барс» подписал контракт с нападающим Евгением Савиным, 34-летний форвард будет выступать в Казани под номером 99. Всего в чемпионатах страны провёл 166 матчей, в которых набрал 46 (43+3) очков, - говорится в сообщении.

Сам бывший футболист заявил, что ему пора вернуться в большой спорт, а КХЛ для него – это крутой вызов.

- Мне пора вернуться в большой спорт, КХЛ – это очень крутой вызов. Я прилетел в Казань, чтобы показать, что реально могу конкурировать с хоккеистами. До футбола я занимался хоккеем в Сибири, в Тобольске, так что умею стоять на коньках, - приводит слова Савина пресс-служба «Ак Барса».

Переговоры с казанским клубом прошли быстро, признался экс-футболист.

- Я позвонил в клуб, спросил, не нужно ли усиление. «Ак Барс» согласился, и я очень рад, что мне дают шанс. Главное – не убиться на первой же тренировке, и чтобы тренерский штаб доверил бы мне хотя бы пять минут. Забить гол тоже важно, - подытожил Савин.