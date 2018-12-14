2018-12-14T11:07:21+03:00
Спорт

Посол Самары на ЧМ-2018 и экс-футболист «Крыльев» Евгений Савин подписал контракт с «Ак Барсом»

34-летний форвард будет выступать за казанский хоккейный клуб под 99 номером
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Сам бывший футболист заявил, что ему пора вернуться в большой спорт, а КХЛ для него – это крутой вызов. Фото: ХК «Ак Барс»Сам бывший футболист заявил, что ему пора вернуться в большой спорт, а КХЛ для него – это крутой вызов. Фото: ХК «Ак Барс»
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом «Крыльев Советов» и послом Самары на ЧМ-2018 Евгением Савиным. Информация об этом опубликована на сайте казанского клуба.

- «Ак Барс» подписал контракт с нападающим Евгением Савиным, 34-летний форвард будет выступать в Казани под номером 99. Всего в чемпионатах страны провёл 166 матчей, в которых набрал 46 (43+3) очков, - говорится в сообщении.

Сам бывший футболист заявил, что ему пора вернуться в большой спорт, а КХЛ для него – это крутой вызов.

- Мне пора вернуться в большой спорт, КХЛ – это очень крутой вызов. Я прилетел в Казань, чтобы показать, что реально могу конкурировать с хоккеистами. До футбола я занимался хоккеем в Сибири, в Тобольске, так что умею стоять на коньках, - приводит слова Савина пресс-служба «Ак Барса».

Переговоры с казанским клубом прошли быстро, признался экс-футболист.

- Я позвонил в клуб, спросил, не нужно ли усиление. «Ак Барс» согласился, и я очень рад, что мне дают шанс. Главное – не убиться на первой же тренировке, и чтобы тренерский штаб доверил бы мне хотя бы пять минут. Забить гол тоже важно, - подытожил Савин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
От «Авроры» до «Самара Арены» пустят два трамвая
Долги по зарплатам волейболистам «Новы» собираются выплатить до конца декабря
В Тольятти ищут водителя, который сбил девятилетнего ребенка
Хабиб Нурмагомедов о бое с Мейвезером: «В клетке он ничего не умеет, что его туда таскать?»
В Самаре автолюбитель изнасиловал женщину, которая поругалась с мужем и поехала домой на попутке
Завод «АКОМ» выпустил юбилейную батарею и презентовал бренд «Жигулевский аккумулятор»
Выходные в Самарской области начнутся с мокрого снега и гололеда на улицах
Стали известны подробности жуткого ДТП под Самарой, где погиб водитель влетевшей в фуру иномарки
Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа
На трассе в Самарской области "Приора" влетела в фуру, есть погибшие
«Самара» обыграла чемпиона баскетбольной Суперлиги «Спартак-Приморье»
В Самарской области легковушка влетела под грузовик, пассажир пострадал
Нуждается в помощи: в Тольятти пропала 18-летняя девушка
Хабиб Нурмагомедов о Самаре: «Знаю, здесь недалеко «Приору» делали. У меня была такая, но я ее не сажал»
Смерть двух рабочих под Самарой стала уголовным делом
Массовое ДТП в Сызрани: два внедорожника, одна «Калина» и ни одного полицейского