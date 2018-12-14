2018-12-14T11:13:08+03:00
Происшествия

В Самаре автолюбитель изнасиловал женщину, которая поругалась с мужем и поехала домой на попутке

Полицейские вышли на следу злоумышленника за несколько часов
Михаил ГОРЮНОВ
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Преступление произошло у дома на ДемократическойПреступление произошло у дома на ДемократическойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях на улице Демократической в Промышленном районе областной столицы было совершено сразу несколько преступлений. Пострадавшая одна - местная жительница. Она стала жертвой примерно в 6 часов утра.

- Незадолго до происшествия женщина вместе с мужем находилась в гостях у друзей. Во время застолья между ними произошла ссора и она решила уехать домой, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Самарчанка вышла на улицу и остановила автомобиль. Машина уже подъезжала к дому, пассажирка заплатила водителю и вышла на остановке общественного транспорта, чтобы зайти в магазин.

Водитель в свою очередь не спешил уезжать. Он дождался, когда женщина вышла из торговой точки и проследил за ней до дома. У подъезда мужчина напала на несчастную. Он изнасиловал ее, а после отобрал рюкзак и скрылся.

Пострадавшая обратилась в полицию. Оперативники быстро установили все обстоятельства и течение нескольких часов вышли на предполагаемого преступника. Им оказался 30-летний мужчина, ранее судимый за разбой. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел.

Подозреваемый признал вину в содеянном и рассказал, что похищенный рюкзак вместе с содержимым выкинул в мусорный бак, так как обнаруженные документы и продукты питания не представляли ценности.

По фактам изнасилования и грабежа СУ СК по региону возбуждены уголовные дела. Расследование их продолжается.

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