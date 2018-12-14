2018-12-14T11:24:34+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов о бое с Мейвезером: «В клетке он ничего не умеет, что его туда таскать?»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, почему готов драться с Флойдом Мейвезером по правилам бокса
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию в СамареХабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему готов на поединок с Флойдом Мейвезером по правилам бокса.

- В клетке он ничего не умеет, что его туда таскать? А в ринге можно, - передает слова Хабиба Нурмагомедова корреспондент «КП-Самара».

Кроме того, чемпион UFC сказал, что до суда говорить о каких-то боях рано.

- Мы ведем переговоры, общаемся и ждем, когда мой суд закончится. После суда станет ясно, можно ли будет вести более серьезные переговоры, - отметил Хабиб.

Напомним, чемпион UFC может получить дисквалификацию за выходку после боя с Конором Макгрегором. Тогда Хабиб перелез через клетку и прыгнул в зал на друга Макгрегора Дэниса Диллона.

Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию в Самаре, на которой он рассказал, что чувствовал перед битвой с Конором, и о возможных предстоящих боях.

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