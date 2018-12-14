В Тольятти ищут водителя, который сбил девятилетнего ребенка

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-14T11:56:55+03:00

Ребенка отвезли в больницу, врачи назначили ему амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Тольятти полиция ищет водителя, который сбил на дороге девятилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Произошло это утром в четверг, 13 декабря, на проспекте Оптимистов в районе дома №7, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мальчик шел по проезжей части, когда его сбила машина. Ребенка отвезли в больницу. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.

- Всех свидетелей и очевидцев происшествия или лиц, обладающих какой-либо информацией, просим позвонить в отдел ГИБДД УМВД России по г. Тольятти по телефонам: (8482)22-80-05, (8482)93-60-61, обратится по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого,39, кабинет № 14, или в ближайший отдел полиции, - говорится в сообщении областного главка.