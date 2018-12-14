2018-12-14T11:56:55+03:00
Происшествия

В Тольятти ищут водителя, который сбил девятилетнего ребенка

ДТП произошло 13 декабря на проспекте Оптимистов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Ребенка отвезли в больницу, врачи назначили ему амбулаторное лечениеРебенка отвезли в больницу, врачи назначили ему амбулаторное лечениеФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Тольятти полиция ищет водителя, который сбил на дороге девятилетнего ребенка и скрылся с места ДТП. Произошло это утром в четверг, 13 декабря, на проспекте Оптимистов в районе дома №7, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мальчик шел по проезжей части, когда его сбила машина. Ребенка отвезли в больницу. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.

- Всех свидетелей и очевидцев происшествия или лиц, обладающих какой-либо информацией, просим позвонить в отдел ГИБДД УМВД России по г. Тольятти по телефонам: (8482)22-80-05, (8482)93-60-61, обратится по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого,39, кабинет № 14, или в ближайший отдел полиции, - говорится в сообщении областного главка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Азаров назвал кандидата на пост председателя правительства Самарской области
В здание бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре вдохнут новую жизнь
В Самаре водитель на Land Cruiser сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Изморозь, туман и гололед: ГИБДД просит самарских водителей быть осторожнее на дорогах
Постимся и разговляемся вовремя: 21 декабря ищи в «Комсомолке» православный календарь
В Самаре устранили аварию на водоводе на улице Мориса Тореза
«Представлю Россию с лучшей стороны»: перед конкурсом «Миссис Мира» жена самарского олигарха похвалилась обнаженными ягодицами и осиной талией
Весь платеж по ЖКХ вырастет чуть больше, чем на 4%": в Самаре за вывоз мусора будут платить по 4,54 рубля с кв.м.
В Самаре на темном участке Красноглинского шоссе автоледи насмерть сбила пенсионерку
Депутат Михаил Матвеев предложил губернатору запретить чиновникам перелеты бизнес-классом
Мимо кассы: в Чапаевске кассир управляющей компании обокрала жильцов почти на миллион рублей