2018-12-14T12:21:57+03:00
Спорт

Долги по зарплатам волейболистам «Новы» собираются выплатить до конца декабря

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин объяснил ситуацию с финансированием и спонсором волейбольного клуба
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ВК "Нова"Фото: ВК "Нова"
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Финансовые трудности и уход главного тренера «Новы» прокомментировал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. По его словам, недавно из бюджета региона министерству выделили дополнительные средства, которые пойдут в том числе на финансирование волейбольного клуба.

- Есть обязательные правовые процедуры, нами в кратчайшие сроки были отработаны все необходимые вопросы. Сейчас мы ждем согласований от других ведомств, после чего средства поступят в клуб и будут направлены на погашение задолженности по заработной плате игроков, - сказал Шляхтин.

Долги по зарплате игрокам выплатят не позднее конца декабря.

Кроме того, «Нова» планирует продолжать и дальше сотрудничать с «НОВАТЭКом».

- На 2019 год средства в бюджете министерства на команду предусмотрены, планируется продолжение сотрудничества клуба с ПАО «НОВАТЭК», - отметил министр спорта региона.

Шляхтин поблагодарил и покинувшего команду экс-наставника «Новы» Константина Брянского, который теперь будет тренировать московское «Динамо»:

- Огромное спасибо Константину Владиславовичу Брянскому за его добросовестную работу в «Нове». Под его руководством команда демонстрировала предельную самоотдачу, показывала игру, которая привлекала болельщиков. Я разговаривал с Константином Брянским перед его отъездом в «Динамо» и с пониманием отношусь к его решению.

Новому главному тренеру команды из Самарской области Александру Горбаткову Шляхтин пожелал удачи.

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