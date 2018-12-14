В воде по щиколотку: в Самаре из-за коммунальной аварии затопило улицу Ставропольскую
В Самаре в пятницу, 14 декабря, затопило улицу Ставропольскую рядом с пересечением с Ново-Вокзальной. Потоки воды потекли по проезжей части. Пешеходам, чтобы добраться до трамвайной остановки приходится добираться по щиколотку в воде.
- А что будет, когда все это застынет вечером? Ужас! Никто ни пройти не сможет, ни проехать, - возмущается самарец.
- Остановились около трамвайной остановки. Люди начали выходить и сразу погрузились в воду по щиколотку. Воды очень много, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» самарчанка Алина.
В Самаре затопило улицу Ставропольскую.Татьяна ПОПОВА
Известно, что специалисты уже устраняют последствия коммунальной аварии. Однако когда точно закончатся работы, неизвестно.