Самарцев возмутило поведение фанатов смешанных единоборств во время встречи с Хабибом Нурмагомедовым
Жители Самары возмутились поведением любителей смешанных единоборств на встрече с чемпионов UFC Хабибом Нурмагомедовым. Проходила она в фуд-корте одного из торговых центров. Чтобы увидеть своего кумира многие фанаты ММА забрались ногами на стулья и столы.
«Люди вообще-то едят за этими столами! Что за неуважение к окружающим?!», «На тех столах люди едят, а они там ногами ходят!», «Вообще ужас! И куда смотрела охрана?», «Я все понимаю, на кумира посмотреть хочется, но зачем же на столы забираться?» - возмущаются самарцы.
Напомним, встреча с российский чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым прошла в Самаре в четверг, 14 декабря. Боец пообщался с поклонниками и ответил на вопросы.
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