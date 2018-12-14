2018-12-14T13:41:07+03:00
Общество

Самарцев возмутило поведение фанатов смешанных единоборств во время встречи с Хабибом Нурмагомедовым

Не понравилось горожанам, что пришедшие на встречу со своим кумиром залезли ногами на столы
СТЕПАН ВЕТРОВ
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Чтобы увидеть кумира многие забрались на столыЧтобы увидеть кумира многие забрались на столыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самары возмутились поведением любителей смешанных единоборств на встрече с чемпионов UFC Хабибом Нурмагомедовым. Проходила она в фуд-корте одного из торговых центров. Чтобы увидеть своего кумира многие фанаты ММА забрались ногами на стулья и столы.

«Люди вообще-то едят за этими столами! Что за неуважение к окружающим?!», «На тех столах люди едят, а они там ногами ходят!», «Вообще ужас! И куда смотрела охрана?», «Я все понимаю, на кумира посмотреть хочется, но зачем же на столы забираться?» - возмущаются самарцы.

Напомним, встреча с российский чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым прошла в Самаре в четверг, 14 декабря. Боец пообщался с поклонниками и ответил на вопросы.

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