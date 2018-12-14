2018-12-14T13:57:31+03:00
Спорт

Константин Брянский: «Решение покинуть "Нову" далось мне крайне нелегко - для меня это без преувеличения родной клуб»

Бывший наставник волейбольного клуба попрощался с болельщиками
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Брянский возглавит московское «Динамо». Фото: ВК «Нова»Брянский возглавит московское «Динамо». Фото: ВК «Нова»
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Бывший наставник волейбольного клуба «Нова» Константин Брянский попрощался с болельщиками. Напомним, специалист покинул команду, чтобы возглавить московское «Динамо». После ухода тренера «Нову» покинули четыре волейболиста.

- Решение покинуть «Нову» далось мне крайне нелегко - для меня это без преувеличения родной клуб. Но такова тренерская карьера. И иногда обстоятельства складываются не так, как бы нам хотелось. Спасибо клубу и игрокам «Новы» за совместную и продуктивную работу, а также болельщикам, которые всегда поддерживают команду! – приводят слова Брянского в пресс-службе команды.

Поблагодарил Брянский и министра спорта региона Дмитрия Шляхтина.

- В той непростой ситуации, которая в этом сезоне сложилась в «Нове», он был на прямой связи со мной и отстаивал интересы клуба, когда мы вместе ездили во Всероссийскую федерацию волейбола, общались с ее руководством, - заявил экс-наставник клуба.

На прощание он пожелал «Нове» решить все проблемы и продолжить радовать болельщиков.

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