В Самаре из-за коммунальной аварии на резервную схему подачи тепла перевели 4 детских сада и 159 домов
Устранить прорыв теплотрассы планируют к 21:00 пятницы
На постоянную схему подачи тепла дома планируют вернуть после 9 вечераФото: "КП" Архив
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В пятницу, 14 декабря, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная авария. На улице Нагорной около дома №133 прорвало теплотрассу диаметром 500 мм, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.
Из-за этого на резервную схему подачи тепла перевели 159 многоквартирных домов и четыре детских сада. Все работы планируют завершить к 21:00 пятницы.
Напомним, из-за коммунальной аварии в Самаре затопило улицу Ставропольскую. Люди, которые переходят проезжую часть, уходят под воду по щиколотку. Многие опасаются, что все еще станет хуже, когда к вечеру вся вода замерзнет.