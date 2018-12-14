В Самаре из-за коммунальной аварии на резервную схему подачи тепла перевели 4 детских сада и 159 домов

СЕГОДНЯ 14:10 2018-12-14T14:10:24+03:00

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В пятницу, 14 декабря, в Промышленном районе Самары произошла коммунальная авария. На улице Нагорной около дома №133 прорвало теплотрассу диаметром 500 мм, сообщает министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

Из-за этого на резервную схему подачи тепла перевели 159 многоквартирных домов и четыре детских сада. Все работы планируют завершить к 21:00 пятницы.

Напомним, из-за коммунальной аварии в Самаре затопило улицу Ставропольскую. Люди, которые переходят проезжую часть, уходят под воду по щиколотку. Многие опасаются, что все еще станет хуже, когда к вечеру вся вода замерзнет.