Установлена личность обезглавленного иностранца, останки которого нашли в бочке на берегу озера под Самарой

СЕГОДНЯ 14:28 2018-12-14T14:28:37+03:00

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В Самарской области правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах жестокого убийства, совершенного, по всей вероятности, еще в начале года. Речь идет о гибели неизвестного мужчины, останки которого обнаружили еще вечером 11 августа в металлической бочке объемом 200 литров вблизи озера Лебяжье в районе села Купино.

- Личность погибшего некоторое время была не установлена, отрабатывались без вести пропавшие, оперативники просили помощь у населения. Сейчас имя потерпевшего известно – это молодой мужчина, гражданин Украины, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» собственный источник.

Сведения об убитом удалось выяснить благодаря в том числе и кропотливой работе экспертов. Как стало известно «Комсомолке», мужчина был обезглавлен – голову до сих пор не обнаружили. Тех, кто и при каких обстоятельствах совершил преступление, тоже продолжают искать. Расследование находится в активной стадии, всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся просят сообщить стражам порядка.