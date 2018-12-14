В Тольятти пропал 15-летний подросток

14 Дек. 14:34 2018-12-14T14:34:41+03:00

Всех, кто знает о местонахождении Даниила, просят сообщить по телефонам: 8(8462) 93-46-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи) Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Школьник был 13 декабря около дома №7а по улице Свердлова, где он сейчас, никто не знает

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В Тольятти полиция ищет 15-летнего школьника Даниила Артамонова. 13 декабря подросток был около дома №7а по улице Свердлова в Автозаводском районе. Сейчас его местонахождение неизвестно.

- Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения волосы светло-русого цвета, средней длины. Носит очки. Был одет: куртка утепленная, темно-синего цвета, джинсы темного цвета, кроссовки черного цвета, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инспекторы по делам несовершеннолетних работают с семьей школьника, полиция опрашивает знакомых пропавшего парня. Передвижения подростка отслеживают по камерам видеонаблюдения. Кроме того, проверяют религиозные, медицинские и социальные учреждения, а также места скопления подростков.

Всех, кто знает о местонахождении Даниила, просят сообщить по телефонам: 8(8462) 93-46-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).