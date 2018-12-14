2018-12-14T14:34:41+03:00
Общество

В Тольятти пропал 15-летний подросток

Школьник был 13 декабря около дома №7а по улице Свердлова, где он сейчас, никто не знает
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Всех, кто знает о местонахождении Даниила, просят сообщить по телефонам: 8(8462) 93-46-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи)Всех, кто знает о местонахождении Даниила, просят сообщить по телефонам: 8(8462) 93-46-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи)Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Тольятти полиция ищет 15-летнего школьника Даниила Артамонова. 13 декабря подросток был около дома №7а по улице Свердлова в Автозаводском районе. Сейчас его местонахождение неизвестно.

- Приметы: на вид 15-16 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения волосы светло-русого цвета, средней длины. Носит очки. Был одет: куртка утепленная, темно-синего цвета, джинсы темного цвета, кроссовки черного цвета, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инспекторы по делам несовершеннолетних работают с семьей школьника, полиция опрашивает знакомых пропавшего парня. Передвижения подростка отслеживают по камерам видеонаблюдения. Кроме того, проверяют религиозные, медицинские и социальные учреждения, а также места скопления подростков.

Всех, кто знает о местонахождении Даниила, просят сообщить по телефонам: 8(8462) 93-46-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Открываем "Год театра": в КП-Самара на пресс-завтрак собрались представители театров и кинотеатров Самарской области
В квартире на Карла Маркса обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением
На форуме в Тольятти показали город будущего
В Самарской области неизвестный "заминировал" АвтоВАЗ
Установлена личность обезглавленного иностранца, останки которого нашли в бочке на берегу озера под Самарой
В Самаре из-за коммунальной аварии на резервную схему подачи тепла перевели 4 детских сада и 159 домов
Константин Брянский: «Решение покинуть "Нову" далось мне крайне нелегко - для меня это без преувеличения родной клуб»
Самарцев возмутило поведение фанатов смешанных единоборств во время встречи с Хабибом Нурмагомедовым
В воде по щиколотку: в Самаре из-за коммунальной аварии затопило улицу Ставропольскую
От «Авроры» до «Самара Арены» пустят два трамвая
Долги по зарплатам волейболистам «Новы» собираются выплатить до конца декабря
В Тольятти ищут водителя, который сбил девятилетнего ребенка
Хабиб Нурмагомедов о бое с Мейвезером: «В клетке он ничего не умеет, что его туда таскать?»
В Самаре автолюбитель изнасиловал женщину, которая поругалась с мужем и поехала домой на попутке
Посол Самары на ЧМ-2018 и экс-футболист «Крыльев» Евгений Савин подписал контракт с «Ак Барсом»
Завод «АКОМ» выпустил юбилейную батарею и презентовал бренд «Жигулевский аккумулятор»
Выходные в Самарской области начнутся с мокрого снега и гололеда на улицах
Стали известны подробности жуткого ДТП под Самарой, где погиб водитель влетевшей в фуру иномарки
Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа
На трассе в Самарской области "Приора" влетела в фуру, есть погибшие
«Самара» обыграла чемпиона баскетбольной Суперлиги «Спартак-Приморье»
В Самарской области легковушка влетела под грузовик, пассажир пострадал
Нуждается в помощи: в Тольятти пропала 18-летняя девушка
Хабиб Нурмагомедов о Самаре: «Знаю, здесь недалеко «Приору» делали. У меня была такая, но я ее не сажал»
Смерть двух рабочих под Самарой стала уголовным делом
Массовое ДТП в Сызрани: два внедорожника, одна «Калина» и ни одного полицейского