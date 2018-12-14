2018-12-14T16:08:28+03:00
Происшествия

В Самарской области неизвестный "заминировал" АвтоВАЗ

Полицейские теперь ищут "телефонного террориста"
Михаил ГОРЮНОВ
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ФОТО: https://www.lada.ru/ФОТО: https://www.lada.ru/
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Сегодня днем, в пятницу 14 декабря, на службу 02 дежурной части УМВД Тольятти поступил анонимный звонок. Примерно в 12-50 неизвестный сообщил, что в здании офиса АвтоВАЗа на Южном шоссе, 36 обнаружен подозрительный предмет.

- По указанному адресу дежурным незамедлительно направлены патрульные экипажи полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские оцепили прилегающую территорию, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Помещение и прилегающая территория были обследованы кинологами с применением служебно-розыскной собаки и специалистами региональной Росгвардии, МЧС. По результатам проверки, опасных устройств не обнаружено.

Сейчас силовики устанавливают номер, с которого произведен звонок. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

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