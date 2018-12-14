На форуме в Тольятти показали город будущего

СЕГОДНЯ 16:24 2018-12-14T16:26:55+03:00

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«Ростелеком» продемонстрировал инновационные сервисы на выставке пятого международного форума «Город будущего. Тольятти». Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Олимп» и собрало более полутора тысяч участников. Выступали эксперты в области экономики и телекоммуникаций, руководители крупнейших предприятий губернии, представители федеральных, региональных и местных органов власти. Организаторы форума – правительство Самарской области и администрация города Тольятти.

Улучшение делового и инвестиционного климата, развитие малого и среднего бизнеса, проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Умный город» – эти вопросы были в центре внимания.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что стратегическая задача – сделать Самарско-Тольяттинскую агломерацию центром инноваций, инжиниринга, высокотехнологичного производства, территорией комфортного проживания.

Глава региона посетил стенд «Ростелекома» и ознакомился с интерактивной картой города будущего. На сенсорном экране можно было увидеть технические решения проектов «Умный дом», «Умный город», «Умный регион», которые уже стали частью территорий в Самарской области и других регионах России.

- Форум «Город будущего. Тольятти» – это уникальная площадка для обсуждения долгосрочных проектов бизнеса и власти. Для нас это еще и возможность продемонстрировать наши разработки в области формирования комфортной для жизни, работы, учебы и развития бизнеса среды, – отметил начальник отдела прикладных проектов Самарского филиала компании «Ростелеком» Алексей Дукачев.

Для бизнес-клиентов «Ростелеком» представил новую услугу компании – видеоаналитику. Посетители выставки смогли увидеть, как обрабатывается полученная с городских видеокамер информация. Система устанавливает пол и возраст человека, а затем сверяет результат с различными базами данных.

По словам Алексея Дукачева, видеоаналитика сможет повысить эффективность работы правоохранительных органов в поиске как преступников, так и пропавших.