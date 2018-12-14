В квартире на Карла Маркса обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением
Вечером 3 декабря в квартире дома на проспекте Карла Маркса в областной столицы был обнаружен труп человека. Там нашли тело 60-летнего хозяина жилой площади.
- Эксперты зафиксировали у погибшего огнестрельное ранение в области груди. Выстрел, предположительно, был произведен из гладкоствольного ружья, оформленного на этого мужчину, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр.
По факту случившегося проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение. Отрабатывается сразу несколько различных версий. В том числе и не криминальная.