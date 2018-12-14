Открываем "Год театра": в КП-Самара на пресс-завтрак собрались представители театров и кинотеатров Самарской области

14 Дек. 17:17 2018-12-14T17:20:01+03:00

А как часто вы ходите в театр? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе со специалистами обсудили, как рассказывать о театре интересно для всех жителей региона

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Предстоящий 2019 год в России объявлен Годом театра. В преддверии новогодних праздников «Комсомольская правда» - Самара» пригласила представителей театров и кинотеатров Самарской области начать утро с чашки ароматного кофе и приятного разговора.

К интересному разговору присоединились театр драмы им. М. Горького, театр оперы и балета, Самарская государственная филармония, Самарт, Самарский театр кукол, театр - студия «Грань», театр «Витражи» и кинотеатр «Художественный».

В бурных обсуждениях появились несколько идей для проектов. Результаты их воплощения скоро можно будет прочитать в газете «Комсомольская правда», на сайте kp.ru и услышать на радио «КП-Самара».