Открываем "Год театра": в КП-Самара на пресс-завтрак собрались представители театров и кинотеатров Самарской области
Предстоящий 2019 год в России объявлен Годом театра. В преддверии новогодних праздников «Комсомольская правда» - Самара» пригласила представителей театров и кинотеатров Самарской области начать утро с чашки ароматного кофе и приятного разговора.
К интересному разговору присоединились театр драмы им. М. Горького, театр оперы и балета, Самарская государственная филармония, Самарт, Самарский театр кукол, театр - студия «Грань», театр «Витражи» и кинотеатр «Художественный».
В бурных обсуждениях появились несколько идей для проектов. Результаты их воплощения скоро можно будет прочитать в газете «Комсомольская правда», на сайте kp.ru и услышать на радио «КП-Самара».