2018-12-14T17:20:01+03:00
Общество

Открываем "Год театра": в КП-Самара на пресс-завтрак собрались представители театров и кинотеатров Самарской области

Вместе со специалистами обсудили, как рассказывать о театре интересно для всех жителей региона
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
А как часто вы ходите в театр?А как часто вы ходите в театр?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Предстоящий 2019 год в России объявлен Годом театра. В преддверии новогодних праздников «Комсомольская правда» - Самара» пригласила представителей театров и кинотеатров Самарской области начать утро с чашки ароматного кофе и приятного разговора.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К интересному разговору присоединились театр драмы им. М. Горького, театр оперы и балета, Самарская государственная филармония, Самарт, Самарский театр кукол, театр - студия «Грань», театр «Витражи» и кинотеатр «Художественный».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В бурных обсуждениях появились несколько идей для проектов. Результаты их воплощения скоро можно будет прочитать в газете «Комсомольская правда», на сайте kp.ru и услышать на радио «КП-Самара».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Исторический центр Самары не откроют до 1 июля следующего года
15 декабря в Самаре из-за митинга перекроют дороги на Безымянке
Из-за усиления снегопада коммунальные службы Самары работают в экстренном режиме
Октябрьский районный суд Самары продлил арест крымской чиновнице Моравской
Фанаты считают возвращение "Крыльев" в РПЛ главным событием 2018 года
В 2018 году в Самарской области алкоголем отравились почти 2 тысячи человек
Тренера "Ростова" Валерия Карпина отстранили на 6 матчей за толчок судьи на матче в Самаре
В Самарской области появится новый горнолыжный курорт
В Самаре с новогодней гирлянды в парке Дружба украли лампочки
В квартире на Карла Маркса обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением
На форуме в Тольятти показали город будущего
В Самарской области неизвестный "заминировал" АвтоВАЗ
В Тольятти пропал 15-летний подросток
Установлена личность обезглавленного иностранца, останки которого нашли в бочке на берегу озера под Самарой
В Самаре из-за коммунальной аварии на резервную схему подачи тепла перевели 4 детских сада и 159 домов