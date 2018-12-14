В Самаре с новогодней гирлянды в парке Дружба украли лампочки

14 Дек. 18:11 2018-12-14T18:11:50+03:00

Сотрудники парка просят помогать в борьбе добра со злом и пресекать попытки кражи и порчи имущества

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Жители Самары украли лампочки с новогодних гирлянд в парке Дружба. Об этом сотрудники парка рассказали на странице зоны отдыха в одной из социальных сетей.

-На протяжении нескольких недель готовили парк к встрече Нового Года. Не успели закончить оформление, как добрые люди украли лампочки с светодиодных гирлянд, которые украшают периметр катка, - рассказали сотрудники парка. - Знаем, что они, добрые люди, и дальше будут продолжать делать это! И это злодеяние происходит не только у нас, но и в других парках, скверах и значимых местах нашего любимого города Самары.

Работники парка Дружба просят обращать внимание на любые акты вандализма и пресекать попытки кражи и порчи имущества.

-Только тогда наша новогодняя сказка закончится традиционно, где Добро побеждает Зло, - надеются сотрудники.