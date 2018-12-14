В Самарской области появится новый горнолыжный курорт
Новый мэр Жигулевска уже рассматривает варианты облагораживания города. Дмитрия Холина только вчера назначили на должность, а он уже предполагает, где можно построить горнолыжную трассу. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
-Место возможной горнолыжной трассы. Одна 950 м, вторая - более пологая, метров 700. Нужно чуть профилировать и помочь в приобретении подъемников. Попробуем через гарантийный фонд поддержки предпринимателей.
Пользователи социальной сети восприняли идею с энтузиазмом и даже предложили собственные варианты.
-В Жигулевске можно сделать в зимний сезон лыжную базу (горнолыжная, классика, сноуборд) для отдыха туристов и тренировок спортсменов, в летний сезон добавить велосипедный маунтинбайк. Почему бы к 2030 году не построить трассу для биатлона, - пишут пользователи