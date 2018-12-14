2018-12-14T18:55:30+03:00
Общество

В Самарской области появится новый горнолыжный курорт

Правда, откуда на это взять денег, пока неизвестно
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Это место Дмитрий Холин рассматривает в качестве возможной горнолыжной трассыЭто место Дмитрий Холин рассматривает в качестве возможной горнолыжной трассыФото: СОЦСЕТИ
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Новый мэр Жигулевска уже рассматривает варианты облагораживания города. Дмитрия Холина только вчера назначили на должность, а он уже предполагает, где можно построить горнолыжную трассу. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

-Место возможной горнолыжной трассы. Одна 950 м, вторая - более пологая, метров 700. Нужно чуть профилировать и помочь в приобретении подъемников. Попробуем через гарантийный фонд поддержки предпринимателей.

Пользователи социальной сети восприняли идею с энтузиазмом и даже предложили собственные варианты.

-В Жигулевске можно сделать в зимний сезон лыжную базу (горнолыжная, классика, сноуборд) для отдыха туристов и тренировок спортсменов, в летний сезон добавить велосипедный маунтинбайк. Почему бы к 2030 году не построить трассу для биатлона, - пишут пользователи

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