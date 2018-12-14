2018-12-14T19:08:23+03:00
Общество

Тренера "Ростова" Валерия Карпина отстранили на 6 матчей за толчок судьи на матче в Самаре

Сам тренер считает судейство в матче с "Крыльями Советов"не слишком грамотным
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Валерий Карпин оступился в СамареВалерий Карпин оступился в Самаре
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В РФС объявили о решении дисциплинарного комитета в отношении тренера "Ростова" Валерия Карпина. Напомним, на игре с самарскими "Крыльями" тренер перенервничал из-за происходящего на поле и, по мнению судей, толкул в грудь резервного арбитра. За это Карпина удалили. Сам Валерий это отрицает и говорит, что обстановку на поле накалили действия судей.

- Мы рассмотрели контакт Карпина и увидели... умышленный толчок. Карпин... написал, что его эмоциональная реакция на решение главного арбитра матча связана с желанием быть услышанным судьёй или его помощником и не являлась оскорблением судейской бригады. Мы приняли во внимание тот факт, что в действиях Карпина не было агрессии, - отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Теперь Карпину за несдержанность в игре с самарским клубом предстоит заплатить 80 тыс рублей и в течение шести матчей он будет наблюдать за игрой команды с трибуны. Три матча - это реальное исполнение, три - условные санкции. Испытательный срок - до конца сезона.

Напомним, что "Крылья" сыграли с "Ростовом" 8 декабря и выиграли со счетом 1:0. Этот матч сразу разобрали на мемы: зрители увидели три удаления, несколько драк и бросок через бедро,и все это на футболе.

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